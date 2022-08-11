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ВС РФ «поджали» Марьинку с севера, но это слишком крупный и мощный микрорайон ВСУ, поэтому говорить об установлении контроля над ним еще рано, заявил военный эксперт Борис Рожин.

Он также отметил, что некоторые подразделения союзных сил прорвались в Марьинку и ведут боевые действия. Однако населенный пункт все еще остается под контролем ВСУ. Главная причина кроется в чрезвычайно оперативной передислокации сюда подкрепления украинским командованием.

Киев понимает не хуже командования ВС РФ, что потеря Марьинки не только позволит частично прекратить обстрелы Донбасса, но и негативно повлияет на боевой дух боевиков. Поэтому он перебрасывает в населенный пункт все новые подразделения, закрывая дыры в обороне практически сразу после их появления. Рожин считает, что именно из-за этого взять поселок пока не получается.

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