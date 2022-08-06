Все еще исполняющий обязанности премьер-министра Великобритании Борис Джонсон бесследно исчез. Известно, что он вместе с супругой решил несколько запоздало провести медовый месяц, однако где именно – никому не сообщалось.

Впрочем, спустя некоторое время в таблоиде The Times появилась информация, что Борис Джонсон и Кэрри Саймондс находятся в Словении.

Издание EADaily называет отъезд Джонсона и Великобритании «бегством» и отмечает, что премьер решил исчезнуть в тяжелые для страны времена. К последнему кварталу текущего года английскую экономику ожидает рецессия, связанная с невиданной в последние несколько десятилетий инфляцией.

Напомним, что Джонсон будет окончательно освобожден от своих обязанностей 6 сентября. Тогда его место займет либо действующая глава МИД Лиз Трасс, либо Риши Сунак.