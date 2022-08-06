читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Все еще исполняющий обязанности премьер-министра Великобритании Борис Джонсон бесследно исчез. Известно, что он вместе с супругой решил несколько запоздало провести медовый месяц, однако где именно – никому не сообщалось.

Впрочем, спустя некоторое время в таблоиде The Times появилась информация, что Борис Джонсон и Кэрри Саймондс находятся в Словении.

Издание EADaily называет отъезд Джонсона и Великобритании «бегством» и отмечает, что премьер решил исчезнуть в тяжелые для страны времена. К последнему кварталу текущего года английскую экономику ожидает рецессия, связанная с невиданной в последние несколько десятилетий инфляцией.

Напомним, что Джонсон будет окончательно освобожден от своих обязанностей 6 сентября. Тогда его место займет либо действующая глава МИД Лиз Трасс, либо Риши Сунак.

Вам может понравиться

Огнеметчики ЗВО выжгли позиции противника в ходе спецоперации на Украине

Минобороны РФ рассказало о боевой работе огнеметчиков Западного военного округа, которые участвуют в спецоперации на Украине. Одна из групп военнослужащих подошла к противнику на дистанцию меньше трехсот метров и уничтожила

Эксперт Боровой: ВСУ могут обстрелять Запорожскую АЭС из американских РСЗО HIMARS

ВСУ от бессилия начали атаковать ядерные объекты и первой под их удар попала находящаяся под контролем ВС РФ Запорожская АЭС. Обстрел станции прокомментировал физик-ядерщик Александр Боровой. Он отметил, что удары

Поставленные на Украину британские бронеавтомобили Mamba Mk 2 оказались бесполезным металлоломом

Британские бронеавтомобили Mamba Mk 2 оказались абсолютно бесполезными в конфликте на Украине. В Лондоне расхваливали эту технику, однако оказалось, что она не способна защитить экипаж и легко уничтожается практически любыми
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |