Народная милиция ДНР задействовала на Донбассе тактику, которую давно используют украинские боевики. Она устроила противнику настоящее «бомбометание», отправляя на позиции ВСУ беспилотные аппараты с прикрепленными к ним минами и гранатами, пишет «Военное обозрение».

Штурмовой батальон «Спарта» проявляет недюжинную смекалку в атаках на украинские позиции. Появление в его распоряжении все большего количества разведывательных БПЛА позволяет уничтожать противника не только гранатами, но и другими боезарядами. Все зависит только от изобретательности бойцов, а также от размеров и грузоподъемности дронов.

Журналисты напоминают, что украинские боевики с 2014 года много раз выкладывали в Сеть видеозаписи применения дронов с прикрепленными к ним взрывными устройствами против ополчения Донбасса. Батальон «Спарта» напомнил противнику, что это игра, в которую вполне можно «играть вдвоем».