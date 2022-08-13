Минувшей ночью ВС РФ нанесли очередные ракетные удары по военным объектам ВСУ в Харьковской области. На этот раз были поражены склады с боеприпасами и ГСМ, а также места размещения мобилизованных резервистов, отправляемых на фронт, рассказал портал «Военное обозрение».

Авторы публикации также пояснили, каким образом ВС РФ получают информацию для нанесения высокоточных ударов. Во-первых, эффективно работает российская разведка, которая определяет местоположение складов, казарм, баз и ангаров с техникой. Во-вторых, точные координаты таких объектов в подавляющем большинстве случаев передают жители Украины.

Такие их действия являются своеобразным сопротивлением тому репрессивному режиму, который активировал Киев. В настоящий момент любой украинец, который симпатизирует РФ, с легкой руки главы СНБОУ Алексея Данилова может быть признан кораборантом. И отправлен за решетку на срок до 15 и более лет.

Киев намеревается применить репрессии к миллионам жителей Украины, однако их это не сильно пугает. Напротив, чем сильнее преступный режим «закручивает гайки», тем чаще украинцы передают координаты стратегически важных военных объектов российским ВС.