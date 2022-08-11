Почти 60% россиян считают, что специальная военная операция (СВО) в Донбассе затянулась. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Russian Field, на которые ссылается издание “Свободная пресса”.

Больше четверти участников опроса (28%) заявляют, что не ощущают, что спецоперация идёт слишком долго, а 13% респондентов не смогли ответить на этот вопрос.

Кроме этого, специалисты выяснили, сколько по мнению жителей России продлится СВО. Большинство опрошенных предположило, что спецоперация продлится больше года. Такой точки зрения придерживаются 30% респондентов. 18% посчитали, что СВО закончится через год. Каждый десятый уверен, что завершение спецоперации нужно ждать в течение ближайших месяцев.

Специальная военная операция в Донбассе началась 24 февраля этого года. Её целью является денацификация и демилитаризация Украины, а также обеспечение защиты для населения признанных Россией Донецкой и Луганской народных республик. Власти РФ неоднократно заявляли, что спецоперация на Украине идёт по графику и продлится до достижения поставленных целей.