Иран вполне может вмешаться в конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Именно для этой цели он развернул на границе последнего несколько сотен своих танков, рассказал портал Avia.Pro.

Кроме того, у азербайджанских рубежей появились бронетранспортеры, реактивные системы залпового огня, самоходные и буксируемые артиллерийские установки. В небе то и дело появляются разведывательные и ударные беспилотники. Связано это со спецоперацией «Возмездие», которую начал Баку.

Напомним, что Иран в ходе 44-дневной войны поддерживал Армению, но не вмешивался в боевые действия. Сейчас эксперты считают, что он может оказать Еревану помощь, если ситуация в регионе станет критической. Кроме того, боевая техника призвана защитить и сам Иран от турецких провокаций или попыток атаковать приграничные территории.