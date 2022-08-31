Артиллерия была основным оружием в боевых действиях с девятнадцатого и до середин двадцатого столетия. Ее называли «богом войны», так как именно она часто обеспечивала победу в противостоянии двух враждующих сторон. В спецоперации на Украине ВС РФ также задействуют артиллерийские орудия, однако тактика его использования существенно изменилась, рассказал портал «Свободная пресса».

Сейчас успех артиллерийских подразделений во многом определяется их мобильностью. Наличие у противника разведывательных беспилотников позволяет ему моментально раскрывать даже самые замаскированные позиции, на которых размещены гаубицы, РСЗО и иные артиллерийские установки.

Именно поэтому очень важно не только быстро и предельно точно отстреляться по позициям ВСУ, но и в кратчайшие сроки перебросить артиллерию на другое место. Мобильность определяет не только успех подразделений с обеих сторон, но и выживание расчетов.