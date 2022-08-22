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Украинские ВС и территориальная оборона не выдерживают атак российской артиллерии. Так, командир взвода в 128-й бригаде теробороны Андрей Денисенко рассказал, что только в его подразделении 12 бойцов оказались в госпитале с тяжелой контузией.

Он пояснил, что бригада, которая готовилась к защите Днепропетровска, была разбита командованием ВСУ на несколько группу. Каждую из них отправили на свой участок фронта. Его подразделение попало на весьма сложный участок, причем практически без оружия бойцов бросили против российских танков и артиллерийский установок.

По словам командира, взвод сумел продержаться больше недели, причем о нем просто забыли. Ни снабжения, ни связи у подразделения не было.

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