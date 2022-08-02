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Российская артиллерия не даёт украинским боевикам ни минуты покоя. Об этом свидетельствуют кадры, которые недавно они сами и сняли – сообщает издание “Русская весна”. Оно же у себя в телеграм-канале публикует соответствующее видео.

На кадрах видно, как по позиции украинских националистов прилетает снаряд. За мгновение до прилёта в укрытие ныряет боевик ВСУ, который по всей видимости, заметил, что в его сторону летит снаряд. Затем первая запись обрывается.

На другой видеозаписи радикал уже показывает своё иссеченное осколками лицо и заявляет о точном попадании снаряда. “Такое бывает, когда прилетает рядом с арты”, – говорит он на видео. После этого жалуется, на то, что эвакуация сопряжена с множеством проблем.

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