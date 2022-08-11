Французский телеканал TV5Monde взял интервью у американских наемников, участвовавших в боевых действиях на Украине. «Солдаты удачи» рассказали о безответственности и коррупции, которая правит в военных подразделениях ВСУ, а также об отсутствии грамотного взаимодействия руководства иностранного легиона с боевиками.

Один из американцев рассказал, что его подразделению передали некорректные разведывательные данные, что привело к гибели 4 бойцов. С ними даже не дали как следует попрощаться, так как Киев просто кремирует погибших, не позволяя родственникам их похоронить.

Также наемника поразила и возмутила наглость украинских боевиков. Они прямо в ходе боя занялись мародерством, забирая у погибших наемников мобильные телефоны, часы, сумки, документы и деньги. Причем военнослужащие ВСУ чуть не подрались между собой за такую «добычу».