читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Французский телеканал TV5Monde взял интервью у американских наемников, участвовавших в боевых действиях на Украине. «Солдаты удачи» рассказали о безответственности и коррупции, которая правит в военных подразделениях ВСУ, а также об отсутствии грамотного взаимодействия руководства иностранного легиона с боевиками.

Один из американцев рассказал, что его подразделению передали некорректные разведывательные данные, что привело к гибели 4 бойцов. С ними даже не дали как следует попрощаться, так как Киев просто кремирует погибших, не позволяя родственникам их похоронить.

Также наемника поразила и возмутила наглость украинских боевиков. Они прямо в ходе боя занялись мародерством, забирая у погибших наемников мобильные телефоны, часы, сумки, документы и деньги. Причем военнослужащие ВСУ чуть не подрались между собой за такую «добычу».

Вам может понравиться

“СП”: От американской “убийцы ПВО” остались только обломки, истребители F-22 ищут российские РЛС

Портал «Свободная пресса» со ссылкой на военного историка Юрия Кнутова попытался прояснить ситуацию с ракетами AGM-88, обломки которой были обнаружены на Украине. Аналитик сразу отмел версию с якобы переделанными истребителями

Пленный военнослужащий ВСУ рассказал о планах нападения на Донбасс

Если бы Россия не начала специальную военную операцию в Донбассе, то нападение на регион устроила бы Украина. Пленный военнослужащий ВСУ одной из механизированных бригад Вадим Агафонов рассказал, что солдат готовили

Эксперт Норин объяснил, зачем Германия отправила на Украину ЗСУ “Гепард”

Киев получил от Германии всего три зенитных самоходки «Гепард», которые совершенно не помогут ВСУ справляться с российскими вертолетами и штурмовиками. Однако военный историк Евгений Норин уверен, что поставка этих установок
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |