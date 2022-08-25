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Очередное украинское подразделение осознало бессмысленность сопротивления российской группировке войск «Отважные» и банально сбежало с поля боя, рассказал портал «Русская весна».

Военные корреспонденты сообщили, что боевики ВСУ даже не рискнули вступать в противостояние с «Отважными». Они бросили на поле боя «цинки» с патронами калибра 7,62 мм натовского образца и бросились наутек.

Напомним, что ранее группировка «Отважных» обратила в бегство еще одно подразделение, которое оставило на позициях гранаты немецкого и американского производства, а также боеприпасы к легким полевым гаубицам M777. Таким образом, НАТО продолжает отправлять оружие российским военным.

Напомним, что в настоящий момент “Отважные” действуют в районе Северска и Артемовска с перспективой продвижения к Славянску и Краматорску.

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