Украинская армия считает Артемовск, который киевские власти на волне декоммунизации зачем-то переименовали в Бахмут, одной из главных своих крепостей на Донбассе. Но жители города с ними совершенно не согласны. Так, украинский боевик, у которого брали интервью СМИ, заявил, что они ждут, когда над городом будет поднят российский триколор.

Также он рассказал, что несмотря на практически постоянно проводимые «антидиверсионные мероприятия», местные жители все равно активно «сливают» российской армии позиции ВСУ, координаты командных и опорных пунктов, другую информацию. Они уже не дождутся момента, когда украинские националисты навсегда уйдут из их родного города.

Осталось до этого совсем недолго. Причем можно предположить, что украинские СМИ напишут, что Артемовск, собственно, не был стратегически важным городом. Его оставили, чтобы найти более выгодную позицию, но скоро обязательно вернуться. Именно так Киев прощался с Северодонецком и Лисичанском.