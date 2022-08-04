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Портал Avia.Pro опубликовал видеокадры из Марьинки, на которых российские ударные вертолеты и штурмовики Су-25 крушат позиции противника, выпуская огромное количество боеприпасов.

Украинские боевики под таким натиском были вынуждены бросить свои позиции. Но даже при этом они понесли огромные потери, так как шансов выжить под столь интенсивным обстрелом было слишком мало.

Марьинка все еще контролируется ВСУ, хотя на окраинах уже действуют российские военнослужащие. Эксперты считают, что до полного захвата этого населенного пункта осталось не больше недели. Киев пытался удерживать окраины Донецка, одновременно являвшиеся плацдармами для обстрелов столицы ДНР, надеясь перейти в контрнаступление. Однако сейчас ему нужно думать, как сохранить личный состав, который под натиском ВС РФ и сил ДНР начинает просто разбегаться, надеясь лишь на выживание и ища безопасные возможности для отхода.

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