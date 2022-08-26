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Боевики ВСУ в основном погибают из-за осколков артиллерийских снарядов. Именно на них приходится 95 процентов потерь украинской армии. Остальные 5 нарываются на пули снайперов, сообщил портал «Военное обозрение».

Авторы публикации приводят рассказ одного из военнослужащих ВСУ. Боец поведал, что из 17 боевиков, которые отправились на фронт, только четверо вернулись живыми. Остальные попали под артиллерийских огонь и погибли в результате попадания осколков.

Подразделения украинской и российской армии практически не встречаются на поле боя. Единственным редким исключением является столкновение диверсионных групп, в случае которого используется стрелковое оружие. В основном же боевые действия ведутся дальнобойной артиллерией с расстояния в десятки километров.

Это подтверждается и заявлениями командования ВСУ, которое отмечает интенсивную работу российской артиллерии. Она выпускает не менее 800 снарядов в течение дня, не давая боевикам даже высунуться из окопов.

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