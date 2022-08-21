С серьезным сопротивлением столкнулись бойцы ЧВК “Вагнер” при штурме села Покровское. Оно находится недалеко от города Артёмовска (Бахмута). Населённый пункт солдаты ВСУ превратили в укрепрайон. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на одного из бойцов “Вагнера”, видео с которым приводится в публикации.

По словам бойца, укрепрайон держали не менее ста украинских боевиков. Каждое из зданий, которое имело выгодное положение для обороны, было переоборудовано в огневые точки. Среди зданий – не только жилые дома, но и объекты социальной инфраструктуры.

Взятие укрепрайона длилось примерно восемь часов. Сдаваться украинские силовики не желали, но с помощью артиллерии и действий бойцов село всё же было взято. Как отметили боец “Вагнера”, трофеями наступающих войск стало оружие в том числе и иностранного производства: снайперские винтовки, миномёты, гранатомёты и так далее.