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Блогер Basically Homeless разместил на своем YouTube-канале ролик, на котором запечатлено, как он собрал игровой компьютер и разместил его внутри бачка работающего унитаза. Ролик набрал уже более 300 000 просмотров.

Сам блогер рассказал о том. что он давно хотел придумать способ, как можно ходить в туалет, но при этом не отвлекаться от игры. А портативные консоли для этого не подходили, так как он хотел играть в Counter-Strike: Global Offensive. В игре требуется использование клавиатуры и мышки.

Для реализации своей идеи блогер модернизировал сливной бачок от унитаза. В него было встроено окошко и система охлаждения, также были сделаны перегородки, чтобы вода не могла попасть внутрь компьютера. В конце ролика блогер продемонстрировал работу, показав, что слив работает, не нанося вред самому компьютеру.

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