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Офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко у себя в телеграм-канале поделился данными разведки, которая была проведена близ города Артёмовска. Рядом с населённым пунктом находится база подготовки бойцов ВСУ. Инструкторами там выступают англоговорящие специалисты. Об этом сообщает ТАСС.

Марочко добавляет, что в иностранцы готовят штурмовую роту из “мотивированных военнослужащих ВСУ”. Занятия идут по огневой и физической подготовке. Сам Артёмовск сейчас находится под контролем украинских националистов.

Иностранные инструкторы ведут подготовку военнослужащих Украины с начала специальной военной операции России в Донбассе. Большой центр подготовки развёрнут в Великобритании, куда своих инструкторов направили некоторые европейские страны. Власти Евросоюза сейчас также обсуждают возможность создать похожую базу на территории одного из соседних с Украиной государств.

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