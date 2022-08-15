Ученые из Университета Линчёпинга в Швеции создали биоинженерные роговицы на основе коллагена, полученного из свиной кожи – побочного продукта мясной промышленности, в качестве недорогой и доступной альтернативы трансплантации донорской роговицы человека. Об этом сообщает сайт IFLScience. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Биоинженерные роговицы, созданные исследователями в Швеции из молекул коллагена, полученных из свиной кожи – недорогого и легкодоступного материала, смогли вернуть зрение 20 людям, 14 из которых до имплантации были полностью ослепшими. Есть основания предполагать, что этот метод может стать альтернативой донорской человеческой роговице, которая не пользуется большим спросом.

Кроме того, эти биоинженерные роговицы способны храниться до двух лет после изготовления, в отличие от донорских роговиц человека, которые необходимо использовать в течение нескольких недель.

«Мы приложили значительные усилия, чтобы наше изобретение было широко доступно и доступно всем, а не только богатым», – подчеркнул ведущий автор исследования, специалист кафедры биомедицинской инженерии Университета Линчёпинга Мехрдад Рафат.

Следует отметить, что для тестирования новых биоинженерных роговиц шведские исследователи предоставили их хирургам-офтальмологам в Иране и Индии. Как объясняется, в двух этих странах, «существует большой спрос на роговицы из-за высокого уровня слепоты и отсутствия доступных вариантов лечения».

В тестовом исследовании приняли участие 20 человек с кератоконусом – состоянием, при котором роговица глаза становится слишком тонкой или теряет свою округлую форму, что приводит к ухудшению и даже полной потере зрения. Из этих пациентов 14 полностью ослепли до операции, а остальные были на грани этого или имели серьезные нарушения зрения.

Сама операция была разработана таким образом, чтобы являться максимально неинвазивной. Процедура включает в себя небольшой надрез в роговице с помощью лазера (хотя при необходимости такой разрез можно сделать вручную с помощью простых хирургических инструментов) и вставку трансплантируемой роговицы под существующую. Затем пациентам просто дают иммуносупрессивные глазные капли, и работа считается завершенной.

Через два года после тестовых операций исследователи заявили, что осложнений зафиксировано не было. Они также отметили, что трое из участников, которые были слепы до операции, после нее имели зрение 20/20.

Но прежде чем эта технология станет широко доступным вариантом, требуется провести более крупные клинические исследования, получить одобрение регулирующих органов и так далее. Тем не менее, исследователи с оптимизмом смотрят на свои исследования и считают, что они могут обеспечить простую и недорогую альтернативу донорской роговице человека.

«Результаты показывают, что можно разработать биоматериал, отвечающий всем критериям для использования в качестве человеческих имплантатов, которые можно производить серийно и хранить до двух лет и тем самым охватить еще больше людей с проблемами зрения», – отметил Нил Лагали, автор исследования и профессор кафедры биомедицинских и клинических наук Университета Линчёпинга.