Израиль ни на каких условиях не согласится на передачу Украине своей системы противоракетной обороны «Железный купол», рассказал немецкому изданию Bild военный аналитик Игаль Левин.

Он отметил, что Израиль в принципе никому не продает уникальную систему, обеспечивающую защиту страны от массированных ракетных атак. Исключения существуют, но их очень мало. Передача же комплекса Украине влечет за собой весьма серьезные проблемы, уверен офицер израильской армии.

По словам Левина, Тель-Авив боится, что «Железный купол» на Украине станет трофеем ВС России. Она, в свою очередь, считает дружественными странами Иран и Сирию, которые являются непримиримыми врагами Израиля. Поэтому уникальные технологии, использованные в разработке системы ПРО могут попасть в руки противников Иерусалима, чего бы ему очень не хотелось.