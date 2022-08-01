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Гендерно-нейтральный язык на ТВ возмутил германистов и филологов ФРГ. Против его использования выступило до 90 процентов специалистов. Они подписали открытое письмо, в котором заявили, что гендерно-нейтральный язык разделяет страну, передает РИА Новости со ссылкой на издание Bild.

Инициативу проявил германист Фабиан Пейр, который обратился к телерадиокомпаниям ZDF и ARD и призвал их следовать постулатам науки о языкознании. Его поддержали представители общества немецкого языка, совета немецкого правописания, ПЕН-центра и других известных организаций.

Напомним, что ранее на одном из выступлений перед избирателями экс-президент США Дональд Трамп заявил, что существует всего два гендера – женский и мужской. Он также назвал тяжело большой систему образования, которая вместо изучения библии пытается выяснить, могут ли мужчины забеременеть.

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