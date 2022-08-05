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На улице Патриса Лумумбы в Артемовске идут ожесточенные бои за город, рассказал военный эксперт Борис Рожин. Он заявил, что бойцы ЧВК “Вагнер” и Народная милиция независимых республик Донбасса уже вошли в город, несмотря на отчаянное сопротивление боевиков ВСУ.

Замминистра информации ДНР Даниил Безсонов рассказал, что ключевую роль в успешной операции сыграла артиллерия, которая интенсивным огнем перемалывала позиции и целые укрепрайоны украинских националистов. Она пробила бреши в оборонительных порядках ВСУ, что и позволило войти в город.

Артемовск, который после «декоммунизации» получил старое название Бахмут, является одним из ключевых городов ДНР. Установление контроля над ним позволит отрезать от снабжения боеспособные части украинской армии в Славянске и Краматорске и начать наступление на последнюю линию обороны ВСУ в этих населенных пунктах.

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