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У финских фермеров возникли серьезные проблемы. Более двух тонн клубники лежат и гниют на полях. Дело в том, что в этом году сезонные рабочие из Украины не приехали собирать урожай. Подробности передает РИА “Новости”.

Много десятилетий из Украины приезжало большое количество граждан для сезонных работ. Сейчас в европейских странах находятся намного больше украинцев, чем приезжающих на сборы урожая. Но вот работать они не стремятся.

Оказалось, что сейчас им предоставляются условия лучше, чем у сезонных рабочих. Поэтому украинцы заявили, что не готовы идти добровольно в “современное рабство”. Беженцы из Украины вообще не пытаются найти какую-либо работу. Они предпочитаются ожидать нового социального пособия.

Кроме того, огромное количество мигрантов вообще не планируют возвращаться домой. А Европа начинает страдать от огромного количества иждивенцев и нехватки трудоспособного населения.

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