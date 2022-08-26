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Российские спецслужбы вели наблюдение за процессом обучения украинских боевиков в Германии, пишет издание Spiegel. Журналисты ссылаются на немецкие власти, которых охватила настоящая мания преследования.

Они боятся, что наблюдение уже установлено не только за военными базами, на которых и осуществлялось обучение, но еще и за министерствами иностранных и внутренних дел, обороны и экономики. Именно поэтому немецкие спецслужбы прорабатывают самые разнообразные варианты противодействия слежке.

Отмечается, что «странные автомобили» и беспилотники с камерами были обнаружены в земле Бавария, в населенном пункте Графенвёре, где осуществляются тренировки украинских артиллеристов с участием американских инструкторов. Также подобное замечалось в Идар-Оберштайн, в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, где с украинцами работают только немецкие специалисты, обучающие применению САУ Panzerhaubitze 2000.

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