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Два немецких музея намеревались выставить прямо напротив здания российского посольства технику ВС РФ, получившую критические повреждения в боевых действиях на Украине. Однако официальный Берлин отказал им в проведении этого мероприятия, передает портал “Военное обозрение”.

Действия властей немецкой столицы не прошли мимо дорабатывающего в Германии последние свои дни украинского дипломата Андрея Мельника. В социальной сети Твиттер он написал, что музейные операторы намеревались продемонстрировать солидарность с Киевом, но руководство города не захотело этого делать.

Далее Мельник начал сыпать традиционными угрозами куда-то пожаловаться и всех призвать к ответу. Он заявил, что свяжется с бургомистром Берлина Франциской Гиффай и предпримет все возможные меры, чтобы выставка подбитых танков все же состоялась. Напомним, что совсем скоро Мельник, поведение которого совершенно не выдает в нем грамотного дипломата, отправится на родину. Там он точно найдет благодарную аудиторию для бредовых выступлений об «освободителях-бандеровцах» и «обиженной ливерной колбасе».

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