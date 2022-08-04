Участники непубличного собрания общественно-политических активистов, находящиеся в политической ссылке и ныне живущие и работающие в разных странах, опубликовали меморандум из 15 пунктов, призывая нынешнюю власть Германии сложить свои полномочия.

Несмотря на то, что причастные к меморандуму активисты разбросаны по многим странам из-за своих “проступков” на родине, им удалось устроить встречу в Подгорице (Черногория), где и был принят в конце июля меморандум, текст. которого приводит немецкое издание pi-news.

Образовав Правительство Германии в изгнании, активисты требуют вернуть государству основной закон (Конституции в привычном смысле из-за исторических коллизий, по мнению ряда правоведов, у ФРГ до сих пор нет), а также обвиняют собственное правительство в геноциде немецкого народа.

Авторы меморандума обвиняют нынешнюю власть в намеренном вырождении нации, за счёт размещения в стране беженцев из развивающихся стран.

Также они пишут, что “нынешнее правительство и его члены преступно нарушают свою присягу на благо немецкого народа”.