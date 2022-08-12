Лидер «Общества Центральной Азии узбеков Пермского края» Джахонгир Джалолов предложил представителям узбекской диаспоры в Перми лидер предложил создать отдельный батальон для участия в спецоперации на Украине. Подробности передает “Свободная Пресса”.

Джалолов заявил: «Наши дети посещают детские садики, учатся в школах и университетах. Мы живем и работаем в России. Мы не только должны, мы обязаны оправдать тот хлеб, который кушаем».

Батальону предложили дать название в честь Амира Тимура. Но в Узбекистане пока эту идею не поддерживают, так как агентство по внешней трудовой миграции предупредило об уголовной ответственности за наемничество.

Но Джахонгир Джалолов является гражданином России, значит ему наказание не грозит. Если его идею удастся реализовать, то это станет успешным продолжением создания воинских подразделений национальными республиками РФ. Так чеченский батальон “Ахмат” очень успешно показал себя в боях под Мариуполем. В Татарстане был сформирован батальоны «Алга» и «Тимер».