читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Лидер «Общества Центральной Азии узбеков Пермского края» Джахонгир Джалолов предложил представителям узбекской диаспоры в Перми лидер предложил создать отдельный батальон для участия в спецоперации на Украине. Подробности передает “Свободная Пресса”.

Джалолов заявил: «Наши дети посещают детские садики, учатся в школах и университетах. Мы живем и работаем в России. Мы не только должны, мы обязаны оправдать тот хлеб, который кушаем».

Батальону предложили дать название в честь Амира Тимура. Но в Узбекистане пока эту идею не поддерживают, так как агентство по внешней трудовой миграции предупредило об уголовной ответственности за наемничество.

Но Джахонгир Джалолов является гражданином России, значит ему наказание не грозит. Если его идею удастся реализовать, то это станет успешным продолжением создания воинских подразделений национальными республиками РФ. Так чеченский батальон “Ахмат” очень успешно показал себя в боях под Мариуполем. В Татарстане был сформирован батальоны «Алга» и «Тимер».

Вам может понравиться

Daily Express: корабли НАТО вынудили всплыть российскую подлодку

О необычном случае рассказывает британское издание Daily Express. Оно уверяет, что некий фотограф сделал снимки российской подводной лодки класса 971 “Щука-Б” после того, как её заставили всплыть действия военных НАТО.

Эксперт Шурыгин: Взрывы на аэродроме в Крыму могли быть следствием диверсии

Если бы ВСУ ударили по аэродрому в Сакском районе Крыма ракетами, то подлет боезарядов увидели бы отдыхающие, которые находились на пляже. Однако никто ничего подобного не наблюдал, поэтому остается лишь

В ВСУ заявили, что взрыв на аэродроме в Зябровке устроили “белорусские партизаны”

ВСУ отреагировали на сообщение об инциденте, который произошёл на аэродроме в Зябровке 10 августа. Объект располагается в Гомельской области Беларуси. Об этом сообщает издание “Военное обозрение”. Инцидент в социальных сетях
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |