читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Президент Украины Владимир Зеленский оказался шокирован мощным прорывом обороны ВСУ на линии Авдеевка – Марьинка – Пески. Глава государства даже забыл о мифическом «контрнаступлении» на Херсон, рассказал военный эксперт Виктор Баранец.

В заблуждение Зеленского ввело командование украинской армией. Оно внушало президенту, что ВСУ 8 лет выстраивали линию обороны в непосредственной близости от Донецка, что прорвать ее никто и никогда не сможет. Масла в огонь подливал и главный сказочник Украины Алексей Арестович, который заявил, что кто, мол, сунется в Пески, тот «сам демилитаризуется». Сейчас он просто помалкивает на эту тему.

Поселок Пески в настоящий момент практически полностью находится под контролем союзных сил. Причем именно отсюда они могут стремительно наступать как на находящуюся поблизости Авдеевку, так и на Славянско-Краматорскую агломерацию, уверен эксперт.

Вам может понравиться

Боец ДНР рассказал подробности боев под Угледаром

Военнослужащий ДНР с позывным “Индус” рассказал о том, что сейчас происходит в Запорожской области. Он описал подробности, как его сослуживцы отвоевывают территории. Подробности передает издание “Московский Комсомолец“. Индус рассказал, что

ВС РФ мощными ракетными ударами атаковали Запад и Центр Украины

В Западной Украине минувшей ночью завыли сирены воздушной тревоги. Спустя несколько минут они звучали уже по всей территории страны. ВС РФ нанесли очередные ракетные удары, причем на этот раз под

“Взгляд”: Украина заменяет реальные “перемоги” “креативным” враньем

Эпопея с «контрнаступлением» ВСУ на Херсон, которая длилась больше месяца, завершена. Причем именно так, как и ожидало подавляющее большинство экспертов. Точку в ней поставил советник главы ОП Украины Михаил Подоляк
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |