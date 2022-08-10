Президент Украины Владимир Зеленский оказался шокирован мощным прорывом обороны ВСУ на линии Авдеевка – Марьинка – Пески. Глава государства даже забыл о мифическом «контрнаступлении» на Херсон, рассказал военный эксперт Виктор Баранец.

В заблуждение Зеленского ввело командование украинской армией. Оно внушало президенту, что ВСУ 8 лет выстраивали линию обороны в непосредственной близости от Донецка, что прорвать ее никто и никогда не сможет. Масла в огонь подливал и главный сказочник Украины Алексей Арестович, который заявил, что кто, мол, сунется в Пески, тот «сам демилитаризуется». Сейчас он просто помалкивает на эту тему.

Поселок Пески в настоящий момент практически полностью находится под контролем союзных сил. Причем именно отсюда они могут стремительно наступать как на находящуюся поблизости Авдеевку, так и на Славянско-Краматорскую агломерацию, уверен эксперт.