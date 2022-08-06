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Доклад организации Amnesty International о нарушениях Украиной правил из законов войны – это первый шаг к разрушению сплошной лжи, которую транслирует Запад, уверен военный эксперт Виктор Баранец. Он отметил, что ростки правды начинают постепенно пробиваться сквозь железобетон американского вранья.

Баранец отметил, что заявление Amnesty International имело эффект разорвавшейся бомбы, так как от этой организации никто ничего подобного не ожидал. Однако она сумела убедительно доказать использование украинской армией мирного населения в качестве живого щита, а также размещение военных объектов и огневых рубежей в жилых домах, общеобразовательных, дошкольных и медицинских учреждениях.

«Мне кажется, по мере развития ситуации западное общественное мнение, которое завернуто в толстый слой американской брехни, начинает трещать по швам», – цитирует аналитика сайт «Украина.ру».

Напомним, что сейчас многие западные СМИ не торопятся сразу же перепечатывать обвинения Киева в адрес России. Они все больше осознают, что в ходе спецоперации происходит все совершенно не так, как об этом говорят украинские политики и пропагандисты.

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