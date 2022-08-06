«Французская любовь» с Вашингтоном довела японские элиты до деменции, заявил военный эксперт Виктор Баранец. Так он прокомментировал состоявшуюся в Японии церемонию памяти ядерного удара США по городам Хиросима и Нагасаки.

Напомним, что ранее Япония заявила, что российский посол в этом мероприятии участвовать не будет. Но и это еще не все. На церемонии мэр Хиросимы начал критиковать РФ за специальную военную операцию на Украине.

Баранец напомнил, что мероприятие призвано почтить память жертв удара Соединенных Штатов по Японии ядерным оружием. При этом Токио и политические элиты страны подвывают именно США, пытаясь в чем-то обвинять Россию. Это явные признаки деменции, которая вряд ли поддастся лечению, уверен аналитик.