читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган понимает, что выборы в этом году ему не выиграть и поэтому пытается набирать очки на ситуации в Киеве. Заявление его пресс-секретаря Ибрагима Калына о том, что «Россия должна признать Крымский полуостров территорией Украины» – именно из этой серии, считает политолог Семен Багдасаров.

Он отметил, что это заявление оскорбительно и демонстрирует отношение Эрдогана к РФ. Турция при его правлении постоянно «разводит» Россию, уверен аналитик.

«Турция давно выбрала, за кого она в конфликте между Россией и Украиной. Они поставляют Киеву беспилотники Bayraktar, бронетранспортеры. С территории Турции работают радиотехнические средства разведки НАТО, которые поставляют данные по Черному морю Украине. Он нас разводит уже много лет! Разводит и по Сирии. В 2020 году пытался силой захватить большую часть территории, чем сейчас контролирует», – пояснил Багдасаров.

Напомним, что Турция так печется о Крымском полуострове, так как сама имеет на него виды. И отлично понимает, что отобрать Крым у Киева будет гораздо проще, чем у Москвы.

Вам может понравиться

Военный историк Норин назвал единственное условие для объявления мобилизации в России

В настоящий момент Россия не станет объявлять всеобщую мобилизацию. Подразделения, изначально направленные на Украину для проведения военной спецоперации, отлично справляются со своими задачами, причем даже в условиях численного превосходства войск

В Госдуме заявили о страхе Зеленского перед трибуналом над военными преступниками ВСУ

Президент Украины Зеленский заявляет, что суд над военными преступниками на Донбассе станет «последней чертой» в вопросе о возможных переговорах Москвы и Киева. Однако его можно понять – украинскому лидеру есть

Австрийские ученые хотят возродить сумчатого волка

Австрийские ученые планируют совершить уникальное открытие. Они хотят возродить сумчатого волка, последняя особь которого умерла еще в 1936 году. Несмотря на это ученые хотят вернуть его в дикую природу Австралии.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 24 августа – небольшая облачность, до 29 °C | город Мытищи: погода, 24 августа – пасмурно, до 29 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 24 августа – небольшой дождь, до 16 °C | Южно-Сахалинск: погода, 24 августа – облачно с прояснениями, до 19 °C | Королев: погода, 24 августа – ясно, до 32 °C | Подольск: погода, 24 августа – небольшая облачность, до 29 °C | Армавир: погода, 24 августа – ясно, до 32 °C |