Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган понимает, что выборы в этом году ему не выиграть и поэтому пытается набирать очки на ситуации в Киеве. Заявление его пресс-секретаря Ибрагима Калына о том, что «Россия должна признать Крымский полуостров территорией Украины» – именно из этой серии, считает политолог Семен Багдасаров.

Он отметил, что это заявление оскорбительно и демонстрирует отношение Эрдогана к РФ. Турция при его правлении постоянно «разводит» Россию, уверен аналитик.

«Турция давно выбрала, за кого она в конфликте между Россией и Украиной. Они поставляют Киеву беспилотники Bayraktar, бронетранспортеры. С территории Турции работают радиотехнические средства разведки НАТО, которые поставляют данные по Черному морю Украине. Он нас разводит уже много лет! Разводит и по Сирии. В 2020 году пытался силой захватить большую часть территории, чем сейчас контролирует», – пояснил Багдасаров.

Напомним, что Турция так печется о Крымском полуострове, так как сама имеет на него виды. И отлично понимает, что отобрать Крым у Киева будет гораздо проще, чем у Москвы.