Атака иранских сил на посольство Азербайджана в Лондоне может обернуться против Тегерана. Баку уже допустил возможность предоставления своих авиабаз в распоряжение Израиля, сообщил портал Avia.Pro.

Иран уже несколько раз заявлял, что по его территории наносились удары с применением израильских беспилотников, которые прилетали именно из Азербайджана. Сейчас ситуация может усугубиться, так как Баку вряд ли оставит без внимания нападение на его посольство в Лондоне. Кроме того, Тегеран сразу после инцидента на границе Азербайджана и Нагорного Карабаха начал стягивать войска к своим рубежам и задействовать средства РЭБ для создания помех.

Напряжение между Ираном и Азербайджаном может вылиться в серьезный вооруженный конфликт. Причем не исключено, что на стороне Баку выступит не только Израиль, но и Турция. Последней Тегеран создает помехи для проведения специальной операции на севере Сирии.