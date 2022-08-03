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“АвтоВАЗ” в Ижевске предложил своим сотрудникам добровольно уволиться из-за простоя. Работникам будет выплачена компенсация в размере 12 МРОТ и оказана помощь в дальнейшем трудоустройстве на предприятиях города.

В сообщении автоконцерна сказано: “В рамках второго блока поддержки, направленного на работников, которые приняли добровольное решение покинуть предприятие или завершить карьеру, предлагается: предложение работникам постоянных рабочих мест на других предприятиях города и региона и, в случае согласия, с выплатой 5 средних заработных плат или 12 МРОТ”.

Также руководство “АвтоВАЗа” заявила о введении дополнительных мер поддержки сотрудников. Им будет предоставлена возможность переобучения по новым специальностям, будет продлен оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до конца 2023 года.

В автоконцерне отметили, что массовых сокращений не планируется. Все предложенные меры являются исключительно добровольными.

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