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Украина, как и ранее Афганистан, получает миллиарды военной помощи от Запада. Испанский журналист Эдгардо Пинелл написал, что это может быть не единственное сходство Киева и Кабула.

В своей публикации в издании El Debato Пинелл напомнил, что после афганской кампании Конгресс США обнаружил нецелевое использование средств военной помощи. Как минимум тридцать процентов от многомиллиардных траншей ушли совсем «не туда». Также в Афганистане оружие на миллиарды долларов получили в свое распоряжение талибы (боевики террористической организации «Талибан», запрещенной в России), а в Ираке и Сирии боевые системы достались представителям ИГ (ИГИЛ, Исламское государство – запрещенная в РФ террористическая организация).

Журналист напомнил, что научный сотрудник Ассоциации по контролю над вооружениями Габриэла Ивелиз Роса-Эрнандес согласилась с необходимостью ввести должность инспектора, который контролировал бы движение средств на Украине, однако отметила, что сделать это сейчас практически невозможно из-за боевых действий.

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