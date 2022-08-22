Австрийские ученые планируют совершить уникальное открытие. Они хотят возродить сумчатого волка, последняя особь которого умерла еще в 1936 году. Несмотря на это ученые хотят вернуть его в дикую природу Австралии. О новом проекте сообщили в пресс-службе Мельбурнского университета.

Ученые планируют работать над реализацией идеи совместно с американской биотехнологической компанией Colossal Biosciences. В 2007 году группе австралийских ученых удалось секвенировать геном сумчатого волка. Для этого они использовали чучело, которое находилось в музее. Геном удалось реконструировать практически полностью, недоставало лишь небольшого участка, который и не давал завершить работу.

Чтобы закончить проект, ученые хотят поместить участки геномов тасманийского волка в сумчатую землеройку. Это его ближайшая родственница. В течение десяти лет планируется вывести первого детеныша.