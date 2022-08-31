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На Северском направлении рядом с Белогоровкой подразделения группировки ВС РФ «Отважные» уничтожили военную технику украинских боевиков. Фотографии сгоревших дотла машин опубликовал портал «Русская весна».

Российские военные рассказали, что украинские боевики, почувствовавшие опасность, попытались спастись бегством, однако сделать это им не удалось. Мощные удары алтайских артиллеристов превратили боевые машины и военные грузовики в порыжевший от всепоглощающего пламени металлолом.

Напомним, что группировка ВС РФ «Отважные» в настоящий момент как раз ведет боевые действия за Северск, Соледар и Артемовск. Эти три населенных пункта имеют стратегическое значение для Киева, так как именно через них проходят дороги, позволяющие обеспечивать снабжение Краматорска и Славянска.

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