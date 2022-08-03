Командир 1-й гаубичной артиллерийской батареи старший лейтенант Александр Прошин, который защищает Донбасс с 2015 года, рассказал о недавнем освобождении Углегорской ТЭС. Он пояснил, что самым сложным в ходе этой операции было не повредить станцию, сохранить ее в рабочем состоянии, передает “Московский комсомолец”

Прошин пояснил, что по позициям ВСУ удары наносились в обычном режиме, а вот по зданиям станции, в которых скрывались корректировщики и наблюдатели, огонь не велся. Приходилось «ослеплять» боевиков, устраивая задымление.

Боевики ВСУ не особо выбирали, по кому стрелять, рассказал военнослужащий. По его словам, складывается впечатление, что для украинских националистов противником являются не столько российские войска, сколько мирные жители Донбасса. ВСУ стреляют хаотично, но все же пытаются уничтожить как можно больше гражданских, к которым они буквально пылают ненавистью.

Кроме того, ВСУ стремятся разрушить как можно больше объектов инфраструктуры, так как отлично понимают, что скоро придется уходить и вернуться в регион они уже никогда не смогут.