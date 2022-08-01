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Пока Киев только говорит о контрнаступлении на Херсон, российские войска могут провести собственную наступательную операцию, которая распространится до самого Южного Буга, считает военный эксперт Александр Артамонов.

В интервью изданию «Украина.ру» он рассказал, что ВСУ все жестче действуют против мирного населения освобожденных территорий. Помимо обстрелов смертоносными и бесчеловечными боеприпасами Донецка, они атакуют населенные пункты Запорожской и Херсонской областей. Также участились покушения на руководителей военно-гражданских администраций и их сотрудников.

Российская армия пока действует в щадящем режиме, стараясь наносить минимальный ущерб гражданскому населению. Однако ВСУ толкают ее на ужесточение боевых действий и проведение крупных наступательных операций, которые позволят установить контроль над новыми территориями.

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