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Киев фактически потерял Донбасс, союзные силы добиваются успехов в наступлении по территории ДНР и проламывают оборону ВСУ. Именно поэтому кураторы Украины из Североатлантического альянса могут ввести свои войска в Одессу и на всю территорию Бессарабии, сообщил порталу «Украина.ру» военный эксперт Александр Артамонов.

Он пояснил, что румынские и польские, французские военные контингенты вполне могут прийти на помощь Киеву, чтобы удержать Одессу. У Запада имеются планы на этот город и поэтому он так просто не отступит.

Для ВС РФ это станет проблемой, так как попытки установления контроля над Одесской областью, которую займут войска НАТО, будут прямым противостоянием с Североатлантическим альянсом. Именно поэтому необходимо как можно скорее высаживать десант в Одессе, предпринимать меры, чтобы не пустить западные военные контингенты в город у Черного моря.

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