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Археолог Вэй Чу и его коллеги из Лейденского университета в Нидерландах опубликовали исследование по образцам, добытым ими в ходе недавних раскопок в Западной Румынии. Об этом сообщает сайт My Droll. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Многие ранние окаменелости первых аналогов современных людей – Homo sapiens – были обнаружены в Юго-Восточной Европе, предположительно потому, что их популяции впервые попали на континент через Балканский полуостров.

Тем не менее, несколько окаменелостей вместе с культурными остатками, которые были обнаружены археологами Лейденского университета в районе местечка Романешты, считаются связанными с самыми ранними Homo sapiens. Эти находки, по мнению ученых, дают важное представление о том, как современные люди адаптировались к новой для себя европейской среде.

В частности, исследователи обнаружили, что артефакты в Романештах были приспособлены для изготовления строго стандартизированных каменных пластинок, которые можно было использовать в качестве вкладышей для стрел или копий. Необычные точильные камни могли также использоваться для выпрямления деревянных валов, что позволяет предположить, что поселение в районе Романешты было своего рода мастерской по производству снарядов.

Тысячи артефактов, часть из которых неоднократно обнаруживалась на расстоянии более 300 км, в сочетании со свидетельствами использования огня на месте показывают, что Романешты были важным местом в ландшафте, к которому люди неоднократно возвращались. Микроскопический анализ поверхностей артефактов показывает, что большинство из них не использовались, что позволяет предположить, что это место могло использоваться как место для изготовления инструментов, которые позже были вывезены за пределы площадки.

Результаты обследования больших каменных комплексов и их высококачественные контексты из новых раскопок в Романештах указывают на изменения в способах существования Homo sapiens по сравнению с неандертальцами, что помогает объяснить их дальнейшее успешно расселение.

Следующим шагом ученых, по их словам, станет попытка выяснить, каковы были отношения этих ранних Homo sapiens с более ранними неандертальцами. Соседние современные окаменелости указывают на то, что Homo sapiens и неандертальцы скрещивались, но до сих пор точно не известно, что это означает для конкретных вариантов потенциального изменения их общего образа жизни.

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