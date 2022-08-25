Киев регулярно хвастает, что ВСУ «уничтожили военной техники ВС РФ на 16,6 миллиарда долларов», рассказывает портал «Свободная пресса». Эксперты отмечают, что в оружие для Украины вложено гораздо больше денег, причем тратят их в основном Соединенные Штаты и их союзники.

Так, к 24 июня размеры военной помощи Киеву равнялись 38,5 миллиардов долларов. В августе Вашингтон дважды объявлял о новых тратах на Украину. 19 числа стало известно о выделении 775 миллионов, а еще через 4 дня – о предоставлении нового пакета стоимостью около 3 миллиардов.

В результате только Соединенные Штаты потратили на Киев примерно 25 миллиардов долларов. Если приплюсовать сюда другие государства Альянса, получится совсем уж неприличная сумма.

Эксперты также напомнили, что в новый пакет входят 6 зенитно-ракетных комплексов NASAMS, призванных обеспечить противовоздушную оборону. Однако как они будут работать, пока непонятно. Не исключено, что все ПВО бросят на Киев, чтобы защитить президента Украины Зеленского.

«Пока неясно, как будут настроены отправленные в Украину NASAMS. В настоящее время существует несколько различных систем с различными комбинациями пусковых установок, радаров и других версий, а также узлов управления и контроля», – сообщает официальный сайт Пентагона.