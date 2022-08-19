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У Соединенных Штатов и их союзников по Североатлантическому альянсу закончилось оружие и поэтому Украина еще долго будет ждать новых поставок, заявил советник главы ОП Алексей Арестович. Рупор украинской пропаганды также отметил, что Киеву нужна артиллерия, но у США ее слишком мало, так как Вашингтон делает ставку на истребители.

Портал «Взгляд» привел также слова Арестовича о гораздо более щедрых поставках от США в 80-е годы прошлого столетия. Сейчас якобы наступили другие времена, из-за чего Вашингтон не в состоянии отправлять в Киев столько оружия, сколько нужно Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что США разрешили Киеву использовать западное вооружение для обстрелов Крыма, так как он якобы является «украинской территорией» и атаки на него – это только самооборона.

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