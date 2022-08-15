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Ученые Университета Осло в Норвегии выясняли, зачем мужчины и женщины мастурбируют, и получают ли они при этом удовлетворение. О результатах исследований, в которых принимали участие 4160 человек, рассказало издание Archive of Sexual Behaviour.

Выяснилось, что мужчины в основном занимаются мастурбацией, если у них нет постоянно сексуальной партнерши. При этом уровень удовлетворения зависит от двух факторов – насколько часто мужчина смотрит порно и, соответственно, мастурбирует, а также как он оценивает сам себя. К примеру, комплексы по поводу размера гениталий и внешнего вида существенно снижают удовольствие.

Женщины мастурбируют намного реже, чем мужчины. Однако у них уровень удовлетворения в целом совершенно одинаков. Никаких факторов, способных снизить его, учеными обнаружено не было.

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