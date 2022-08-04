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Боевики ВСУ боятся попасть в окружение и поэтому оставляют населенные пункты на Донбассе. Нехватка артиллерии не позволяет им обеспечить надежное прикрытие для пехоты, чем и объясняются сплошные провалы украинской армии, рассказал военный эксперт Алексей Анпилогов.

Он пояснил, что отходят в направлении Днепропетровска, от бессилия оставляя за собой разрушенную инфраструктуру городов ДНР. Боевики фактически выжигают Донбасс, уничтожая мирное население и жилые кварталы.

Отход к Днепру можно назвать оправданным, так как он позволяет ВСУ подготовиться к возможному наступлению ВС РФ из Херсона на Кривой Рог. В случае успеха на этом направлении российские войска получат ключ к Одессе и сумеют выполнить одну из часто озвучиваемых экспертами задач – лишить Украину выхода к Черному морю.

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