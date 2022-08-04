В Мариуполе, Северодонецке и Лисичанске Киев активно использовал жилую застройку и мирное население в качестве «живого щита». Однако желаемых результатов это не принесло, так как даже в таких условиях необходимо продумывать снабжение и вывоз раненых, рассказал военный эксперт Алексей Анпилогов.

Он пояснил, что именно с Лисичанска, в котором тактика «живого щита» провалилась в третий раз, началось падение боевого духа ВСУ. Сейчас подразделения националистов не дожидаются окружения, которое может привести только к сдаче в плен или ликвидации боевиков, а сразу разбегаются, как только почувствуют приближение союзных сил.

Анпилогов привел пример Углегорской ТЭС, которую ВСУ просто сдали, даже не пытаясь оказывать сопротивления либо прятаться в промзоне с гражданскими. Они поняли, что «живой щит» не эффективен, но придумать новую тактику пока не сподобились.