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Украинские ВС начали вывозить важную документацию из Днепропетровска в западные регионы, где она сейчас будет находиться в относительной безопасности. Это означает, что Киев уже опасается наступления ВС РФ, пояснил военный эксперт Алексей Анпилогов.

Он отметил, что в годы Великой Отечественной войны на Днепровском рубеже шли ожесточенные бои. Там применялась классическая оборонительная линия на правом берегу, который поднимается ввысь и дает возможность эффективно защищаться.

В то же время, создание на правом берегу оборонительного плацдарма ослабляет излучину Днепра, которая тянется от Кременчуга до Новой Каховки. Именно поэтому ВСУ уже сейчас задумываются над тем, как устранить этот недостаток.

«Украина боится наступления российских войск с Херсона на Кривой Рог с тем, чтобы отсечь войска, которые могут держать оборону в этой излучине от Кременчуга до Никополя», – цитирует аналитика сайт «Украина.ру».

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