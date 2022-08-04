Лидер группы “Машина времени” не собирается вновь приезжать в Россию. Во всяком случае, пока. Сейчас Андрей Макаревич находится в Израиле. Сюда он приехал ещё несколько месяцев назад в связи со скорым рождением сына.

В интервью ютуб-каналу “Гвозди” Макаревич рассказал, что сейчас ему нечего делать в России, поскольку здесь его концерты постоянно отменяются. “А сидеть дома я могу где угодно”, – резюмировал музыкант.

Макаревич добавил, что уехал в Израиль ещё до того, как началась специальная военная операция на Украине. Тем не менее ранее он высказывался в отношении неё критически. При этом артист рассказал, что в Израиле при встрече с обычными гражданами те высказывают ему свою поддержку и “жмут руку” за то, что он открыто высказал свою позицию.

Ряд популярных музыкантов и артистов в России не поддержали начало специальной военной операции в Донбассе. Многие из них после этого уехали из страны.