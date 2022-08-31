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Итальянское издание Analisi Difesa назвало США главным выгодоприобретателем от конфликта на Украине. За время специальной военной операции ВС РФ военно-промышленный комплекс получил огромную прибыль и продолжает успешно продавать оружие на европейском рынке.

Авторы публикации отмечают, что США успели отправить на Украину тысячи единиц оружия и техники. Европа же отправляла советские запасы и некоторые свои боевые системы, что привело ее к полному истощению и фактически потере боеспособности. Сейчас ЕС вынужден заказывать оружие у США, причем не только для себя, но и для Киева.

Заказы на оборонные концерны Соединенных Штатов идут непрерывным потоком в то время как Европа готовится к серьезному энергетическому и экономическому кризису. Несмотря на результат еще не завершившейся спецоперации, ЕС уже оказалась в проигрыше, так как уступила в главной битве за нейтралитет своей экономики и за ресурсы, истощение которых более чем очевидно.

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