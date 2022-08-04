Размещение военной техники ВСУ в жилых кварталах и социальных учреждениях противоречит законам ведения войны. Об этом заявили в правозащитной организации Amnesty International – пишут “Известия”.

Представители организации провели анализ, каким образом размещается вооружение и задокументировали множество случаев, когда армия Украины ставит под удар мирных жителей. Уточняется, что порой ВСУ наносит удары по российским войскам из жилых построек. При этом военные не эвакуируют население, то есть не предпринимают усилий для сокращения потерь среди мирных жителей из-за ответных ударов, которые наносятся со стороны вооружённых сил РФ.

Факты, свидетельствующие о том, что украинские националисты прикрываются мирными жителями, как живым щитом, были зафиксированы минимум в 19 населённых пунктах. При этом в докладе правозащитников уточняется, что подчас ВСУ размещало технику и личный состав в школах, а в Одессе бронетехнику, которая могла стать объектом для ударов российских войск, и вовсе поставили в густонаселённом жилом районе.