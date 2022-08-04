читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Размещение военной техники ВСУ в жилых кварталах и социальных учреждениях противоречит законам ведения войны. Об этом заявили в правозащитной организации Amnesty International – пишут “Известия”.

Представители организации провели анализ, каким образом размещается вооружение и задокументировали множество случаев, когда армия Украины ставит под удар мирных жителей. Уточняется, что порой ВСУ наносит удары по российским войскам из жилых построек. При этом военные не эвакуируют население, то есть не предпринимают усилий для сокращения потерь среди мирных жителей из-за ответных ударов, которые наносятся со стороны вооружённых сил РФ.

Факты, свидетельствующие о том, что украинские националисты прикрываются мирными жителями, как живым щитом, были зафиксированы минимум в 19 населённых пунктах. При этом в докладе правозащитников уточняется, что подчас ВСУ размещало технику и личный состав в школах, а в Одессе бронетехнику, которая могла стать объектом для ударов российских войск, и вовсе поставили в густонаселённом жилом районе.

Вам может понравиться

РИА: Провокация Вашингтона грозит Третьей мировой войной

Азиатское турне спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси стало серьезной провокацией, которая может стать причиной Третьей мировой войны. Вооруженное столкновение между Китайем и Тайванем могло стартовать уже в первый

Немцы разработали робота, способного балансировать на одном колесе и выполнять трюки

Робот, разработанный немецкими инженерами, способен балансировать на одном колесе, выполняя оригинальные трюки. В этом ему помогает специально продуманная конструкция с нижним и верхним колесами, расположенными перпендикулярно по отношению друг к

Президент “Наполи” отказывается приобретать африканских игроков

Владелец футбольного клуба «Наполи» Аурелио Де Лаурентис высказал свое мнение по поводу приобретения африканских футболистов. Подробности передает издание La Gazzetta dello Sport. Аурелио Де Лаурентис объяснил свою позицию тем, что
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |