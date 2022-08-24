США не могут смириться с тем, что Россия развернула активную деятельность на территории Арктики. Москва делает большие ставки на Северный морской путь, который обеспечивает судоходную связь между Европой и Азией. Подробности сообщает издание “Свободная Пресса“.

В ответ на действия Москвы Вашингтон принял решение усилить свое влияние в регионе. С этой целью в Арктику перебрасываются группы военных. Туда уже направлены две бригады из 25-й пехотной «гавайской» дивизии, среди которых группа «Страйкер». При этом американцы даже не скрывают, что это делается с целью вытеснения России с региона.

Политолог Михаил Ремизов отметил, что Арктика пока еще сможет послужить России, так как там не было пока столкновений. При этом он отметил: «Но в реалиях нынешней геополитической ситуации нас активно выживают, я бы даже сказал, насильственно выкидывают из многосторонних диалогов, лишают систематического общения с коллегами из зарубежных стран. Делают все, чтобы изолировать от всего, что связано с Арктикой».

По мнению политолога, сейчас важно продумать план действий и составить сценарий возможного столкновения в регионе, чтобы заранее обезопасить свое нахождение в Арктике.