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Президент Джо Байден стал для Соединенных Штатов настоящей катастрофой, рассказало издание National Review. Авторы публикации объяснили, что из-за грубейших подсчетов главы государства США столкнулись с множеством серьезных проблем.

Хотя Байден и заявлял, что не станет вмешиваться в конфликт на Украине, но сейчас США принимают участие в своеобразной «опосредствованной войне». Причем они далеки от победы в ней, так как с каждым днем в Америке повышаются цены на продукты, нефть, газ, электричество, топливо и многое другое.

«Политики решили, что нам надо ввязаться в очередной конфликт, потратив на него миллиарды долларов», – написал в комментариях пользователь с ником Kelly3. Он добавил, что американцы могли бы распорядиться этими деньгами гораздо лучше властей.

Подавляющее большинство граждан США осознают, что все происходящее с ними сейчас – это результат бездарной политики Джо Байдена.

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